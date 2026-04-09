[Rennes] Fripe gratuite d’articles de natation square du Berry, 35000 Rennes Rennes Jeudi 23 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le jeudi 23 avril 2026, de 14h00 à 17h30

square du Berry, 35000 Rennes ( près de la piscine)

Gratuit

Dans le cadre de l’inauguration de la Nouvelle Piscine sur le quartier prioritaire de Villejean, Le Groupe d’entraide porté par ESS Cargo et Cie organise une fripe gratuite d’articles de natation afin de permettre aux habitant.e.s du quartier pour lesquels l’achat de matériel de natation pourrait être un frein à cette pratique sportive de pouvoir s’équiper, de les sensibiliser au sport responsable et durable, mais aussi de participer en déposant des articles de natation laissés au placard dans les différents points de collecte sur le quartier et chez nos partenaires et d’ainsi diminuer la production de déchets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T17:30:00.000+02:00

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square du Berry, 35000 Rennes square du Berry, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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