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Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche

Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche

Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche lundi 27 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 28400 Souancé-au-Perche

Département : Eure-et-Loir

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Souancé-au-Perche

Rénovation énergétique ?

Salle des fêtes Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 18:30:00
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Rénovation énergétique ? soirée thématique sur l’isolation des toitures.
Rénovation énergétique ? Soirée thématique sur l’isolation des toitures.

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Infos 02 33 85 36 36
18H30 Gratuit   .

Salle des fêtes Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 85 36 36 

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English :

Energy renovation themed evening on roof insulation.

L’événement Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-13 par PNR PERCHE

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