Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche
Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche lundi 27 avril 2026.
Souancé-au-Perche
Rénovation énergétique ?
Salle des fêtes Souancé-au-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 18:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Rénovation énergétique ? soirée thématique sur l’isolation des toitures.
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Infos 02 33 85 36 36
18H30 Gratuit .
Salle des fêtes Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 85 36 36
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English :
Energy renovation themed evening on roof insulation.
L’événement Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-13 par PNR PERCHE
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