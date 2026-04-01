Souancé-au-Perche

Rénovation énergétique ?

Salle des fêtes Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Rénovation énergétique ? soirée thématique sur l’isolation des toitures.

Rénovation énergétique ? Soirée thématique sur l’isolation des toitures.

Rénovation énergétique par où commencer ?

Vous vous posez des questions sur l’isolation de votre logement, notamment de votre toiture ?

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Au programme

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Infos 02 33 85 36 36

18H30 Gratuit .

Salle des fêtes Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 85 36 36

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English :

Energy renovation themed evening on roof insulation.

L’événement Rénovation énergétique ? Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-13 par PNR PERCHE