RENTRÉE DES COURS DE DANSE LATINO CARIBÉENNES Rue des Écoles Labastidette

Informations pratiques

Labastidette

RENTRÉE DES COURS DE DANSE LATINO CARIBÉENNES

Rue des Écoles MOJITO GANCHO SALLE ATHENA Labastidette Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 21:15:00

fin : 2026-09-15 22:15:00

Date(s) :

2026-09-15

L’association MOJITO GANCHO est une association de danse latines et caribéennes où vous pourrez apprendre à danser dans la convivialité et la bonne humeur et vous faire de nouveaux amis .Que vous soyez seuls ou en couple , n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

En plus des cours de danse vous pourrez vous entrainer et passer un bon moment dansant lors de nos soirées dansantes , nos stages , nos après midi dansants et autres … .

Rue des Écoles MOJITO GANCHO SALLE ATHENA Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 88 90 77 44 mojitogancho@free.fr

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English :

The MOJITO GANCHO Association is a Latin and Caribbean dance club where you can learn to dance in a friendly and fun atmosphere and make new friends.Whether you’re single or a couple, don’t hesitate to come join us.

L’événement RENTRÉE DES COURS DE DANSE LATINO CARIBÉENNES Labastidette a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE