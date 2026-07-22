RENTRÉE DES COURS DE DANSE LATINO CARIBÉENNES Rue des Écoles Labastidette
mardi 15 septembre 2026 · Rue des Écoles · Labastidette
Informations pratiques
Labastidette
RENTRÉE DES COURS DE DANSE LATINO CARIBÉENNES
Rue des Écoles MOJITO GANCHO SALLE ATHENA Labastidette Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 21:15:00
fin : 2026-09-15 22:15:00
Date(s) :
2026-09-15
L’association MOJITO GANCHO est une association de danse latines et caribéennes où vous pourrez apprendre à danser dans la convivialité et la bonne humeur et vous faire de nouveaux amis .Que vous soyez seuls ou en couple , n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
En plus des cours de danse vous pourrez vous entrainer et passer un bon moment dansant lors de nos soirées dansantes , nos stages , nos après midi dansants et autres … .
Rue des Écoles MOJITO GANCHO SALLE ATHENA Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 88 90 77 44 mojitogancho@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The MOJITO GANCHO Association is a Latin and Caribbean dance club where you can learn to dance in a friendly and fun atmosphere and make new friends.Whether you’re single or a couple, don’t hesitate to come join us.
L’événement RENTRÉE DES COURS DE DANSE LATINO CARIBÉENNES Labastidette a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Labastidette (Haute-Garonne)
- VIDE GRENIER Rue des Écoles Labastidette 23 août 2026