VIDE GRENIER Rue des Écoles Labastidette

Labastidette

VIDE GRENIER

Rue des Écoles ESPLANADE ATHENA Labastidette Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez dénicher la perle rare au vide grenier annuel de Labastidette!

venez participer au vide grenier annuel de Labastidette entrée gratuite pour les visiteurs emplacement 8 euros pour les exposants. .

Rue des Écoles ESPLANADE ATHENA Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 67 24 03 53 eclipse.production@hotmail.com

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English :

Come and find that rare gem at Labastidette’s annual garage sale!

L’événement VIDE GRENIER Labastidette a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE