VIDE GRENIER Rue des Écoles Labastidette
VIDE GRENIER Rue des Écoles Labastidette dimanche 23 août 2026.
Labastidette
VIDE GRENIER
Rue des Écoles ESPLANADE ATHENA Labastidette Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez dénicher la perle rare au vide grenier annuel de Labastidette!
venez participer au vide grenier annuel de Labastidette entrée gratuite pour les visiteurs emplacement 8 euros pour les exposants. .
Rue des Écoles ESPLANADE ATHENA Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 67 24 03 53 eclipse.production@hotmail.com
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English :
Come and find that rare gem at Labastidette’s annual garage sale!
L’événement VIDE GRENIER Labastidette a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE