Rentrez au DIX, Le DIX (Maison de quartier), Nantes

Informations pratiques

Rentrez au DIX Samedi 12 septembre, 10h00 Le DIX (Maison de quartier) Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Le DIX ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir votre maison de quartier et sa dynamique. L’occasion aussi de partager un temps privilégié avec une partie des associations qui le font vivre au quotidien grâce à leurs propositions d’ateliers en théâtre, danse, gym douce, arts plastiques, mosaïque, musique, clubs de jeux, yoga, ateliers d’écriture, et autres initiatives. A 12h, Le Collectif du DIX présentera sa programmation culturelle et les grandes lignes de son projet pour cette saison 2026/27. Pot offert à la suite de cette matinée.

Le DIX (Maison de quartier) 10 place des Garennes, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lecollectifdudix.org »}]

Le DIX ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir votre maison de quartier et sa dynamique. L’occasion aussi de partager un temps privilégié avec une partie des associations du quartier. Maison de quartier Rentrée associative