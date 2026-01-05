Réouverture de l’artothèque Mise en avant des oeuvres de Vincent Fournier Place Lafayette Brioude

Réouverture de l’artothèque Mise en avant des oeuvres de Vincent Fournier

L’artothèque réinvestit le 2ᵉ étage du Doyenné du 25 nov 2025 au 6 juin 2026. Plus de 60 œuvres à découvrir et à emprunter, signées Dubuffet, Pignon-Ernest, Hartung et bien d’autres, pour enrichir son espace de vie ou de travail.

The artothèque reinvests the 2? floor of the Doyenné from Nov 25, 2025 to June 6, 2026. Over 60 works to discover and borrow, by Dubuffet, Pignon-Ernest, Hartung and many others, to enrich your living or working space.

