AGENDA · Genech
Repair café à Genech, Salle des mariages, Genech
samedi 26 septembre 2026 · Salle des mariages · Genech
Informations pratiques
Repair café à Genech Samedi 26 septembre, 09h00 Salle des mariages Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Vous y retrouverez différents ateliers de réparation pour ordinateurs, vélos, électroménager, outils de tous types !
Et également un atelier de raccommodage !
Salle des mariages 931 rue de la libération, 59242 Genech Genech 59242 Nord Hauts-de-France La salle se trouve derrière la mairie
Repair café à Genech
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