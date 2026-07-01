Repair Café à Genech, Salle des mariages, Genech

Informations pratiques

Repair Café à Genech Samedi 21 novembre, 09h00 Salle des mariages Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Vous y retrouverez différents ateliers de réparation pour ordinateurs, vélos, électroménager, outils de tous types !

Et également un atelier de raccommodage !

Salle des mariages 931 rue de la libération, 59242 Genech Genech 59242 Nord Hauts-de-France La salle se trouve derrière la mairie

Repair Café à Genech