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Repair Café à Genech, Salle des mariages, Genech

samedi 21 novembre 2026 · Salle des mariages · Genech

Repair Café à Genech, Salle des mariages, Genech

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Salle des mariages
Adresse
931 rue de la libération, 59242 Genech
Ville
59242 Genech
Département
Nord

Repair Café à Genech Samedi 21 novembre, 09h00 Salle des mariages Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Vous y retrouverez différents ateliers de réparation pour ordinateurs, vélos, électroménager, outils de tous types !
Et également un atelier de raccommodage !

Salle des mariages 931 rue de la libération, 59242 Genech Genech 59242 Nord Hauts-de-France La salle se trouve derrière la mairie
Repair Café à Genech

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