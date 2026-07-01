Repair Café, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray
jeudi 23 juillet 2026 · Centre socioculturel Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Repair Café Jeudi 23 juillet, 10h00, 14h00 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime
Gratuit – Adultes. Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00
Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://repaircaferouen.net »}]
L’équipe du Repair Café revient pour aider à réparer le petit équipement électroménager en panne. Pas de gros électroménager : l’appareil doit tenir sur une table. L’espace d’un été Développement durable
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