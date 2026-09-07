AGENDA · Cysoing
Repair Cafe de Cysoing, Salle Simone Veil – Espace Intergénérations – rue Salavador Allende – Cysoing, Cysoing
samedi 19 septembre 2026 · Salle Simone Veil - Espace Intergénérations - rue Salavador Allende - Cysoing · Cysoing
Informations pratiques
Repair Cafe de Cysoing Samedi 19 septembre, 09h00 Salle Simone Veil – Espace Intergénérations – rue Salavador Allende – Cysoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Salle Simone Veil – Espace Intergénérations – rue Salavador Allende – Cysoing Cysoing Cysoing 59830 rue Salvador Allende Nord Hauts-de-France
Le 19 septembre 2026
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