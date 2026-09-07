Repair Cafe de Cysoing, Salle Simone Veil – Espace Intergénérations – rue Salavador Allende – Cysoing, Cysoing

Informations pratiques

Repair Cafe de Cysoing Samedi 19 septembre, 09h00 Salle Simone Veil – Espace Intergénérations – rue Salavador Allende – Cysoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Salle Simone Veil – Espace Intergénérations – rue Salavador Allende – Cysoing Cysoing Cysoing 59830 rue Salvador Allende Nord Hauts-de-France

Le 19 septembre 2026