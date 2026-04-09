Repair Café Jeu de Paume Rennes
Repair Café Jeu de Paume Rennes mercredi 22 avril 2026.
Repair Café Jeu de Paume Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Atelier co-réparation d’objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles.
Les Repair cafés au Jeu de Paume ont lieu tout au long de l’année. L’objectif est de co-réparer des objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparatrices et réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles. Alors, rejoignez-nous !
Les Repair Cafés auront lieu les mercredis :
22 avril, de 18h à 20h
20 mai, de 18h à 20h
17 juin, de 18h à 20h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T20:00:00.000+02:00
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http://www.jeudepaumerennes.fr
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40
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