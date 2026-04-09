Repair Café Jeu de Paume Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Atelier co-réparation d’objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles.

Les Repair cafés au Jeu de Paume ont lieu tout au long de l’année. L’objectif est de co-réparer des objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparatrices et réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles. Alors, rejoignez-nous !

Les Repair Cafés auront lieu les mercredis :

22 avril, de 18h à 20h

20 mai, de 18h à 20h

17 juin, de 18h à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T20:00:00.000+02:00

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http://www.jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40



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