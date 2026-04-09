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Repair Café Jeu de Paume Rennes

Repair Café Jeu de Paume Rennes

Repair Café Jeu de Paume Rennes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12, rue Saint-Louis, Rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Repair Café Jeu de Paume Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Atelier co-réparation d’objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles.

Les Repair cafés au Jeu de Paume ont lieu tout au long de l’année. L’objectif est de co-réparer des objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparatrices et réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles. Alors, rejoignez-nous !
Les Repair Cafés auront lieu les mercredis :
22 avril, de 18h à 20h
20 mai, de 18h à 20h
17 juin, de 18h à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T20:00:00.000+02:00

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http://www.jeudepaumerennes.fr  

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40


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