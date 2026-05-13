Repair Café, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Repair Café Samedi 23 mai, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Samedi 23 mai, de 14h à 18h, se déroule à la maison Folie hospice d’Havré un Repair Café !

Participez à un moment d’échange et de partage avec l’association Le Jardin des Bennes ! Apportez vos objets du quotidien, notamment vos jeux vidéo, et venez réparer plutôt que les jeter. Un atelier convivial pour prolonger la durée de vie de vos équipements et adopter des gestes plus durables.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53

Rejoignez-nous pour un Repair Café dédié aux jeux vidéo ! Aux côtés de l’association Le Jardin des Bennes, venez réparer vos objets du quotidien et leur offrir une seconde vie.

©DR