Informations pratiques

Maisonsgoutte

Repair Café

FOYER SAINT-ANTOINE Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 13:30:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .

FOYER SAINT-ANTOINE Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repair Café Maisonsgoutte a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé