Repair Café Maisonsgoutte
samedi 24 octobre 2026 · Maisonsgoutte
Informations pratiques
Maisonsgoutte
Repair Café
FOYER SAINT-ANTOINE Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 13:30:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .
FOYER SAINT-ANTOINE Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com
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English :
L’événement Repair Café Maisonsgoutte a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé