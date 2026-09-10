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Repair café numérique, Maison de quartier de La Mano, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier de La Mano · Nantes

Repair café numérique, Maison de quartier de La Mano, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier de La Mano
Adresse
3 rue eugène Thomas 44300 nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre

Repair café numérique Jeudi 24 septembre, 14h00 Maison de quartier de La Mano Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:30:00+02:00

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

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Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre! ordinateur numérique

CC by NC

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