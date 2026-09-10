Repair café numérique, Maison de quartier de La Mano, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier de La Mano · Nantes

Informations pratiques

Repair café numérique Jeudi 24 septembre, 14h00 Maison de quartier de La Mano Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:30:00+02:00

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

Maison de quartier de La Mano 3 rue eugène Thomas 44300 nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@alamaisondulibre.org »}]

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre! ordinateur numérique

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