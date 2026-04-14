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Repair café numérique, Maison de quartier La Mano, Nantes

Repair café numérique, Maison de quartier La Mano, Nantes

Repair café numérique, Maison de quartier La Mano, Nantes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Mano

Adresse : 3 Rue Eugène Thomas, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Prix libre

Repair café numérique 23 avril – 25 juin, certains jeudis Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:30:00+02:00

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

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Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre! ordinateur numérique

CC by NC

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