Repair café numérique, Maison de quartier La Mano, Nantes
Repair café numérique, Maison de quartier La Mano, Nantes jeudi 23 avril 2026.
Repair café numérique 23 avril – 25 juin, certains jeudis Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:30:00+02:00
Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!
Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@alamaisondulibre.org »}]
Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre! ordinateur numérique
CC by NC
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