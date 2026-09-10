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Repair café numérique, Pôle associatif Séraphine de Senlis, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Pôle associatif Séraphine de Senlis · Nantes

Repair café numérique, Pôle associatif Séraphine de Senlis, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 16 juillet 2027
Lieu
Pôle associatif Séraphine de Senlis
Adresse
2 rue de Vancouver 44300
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre

Repair café numérique 24 septembre 2026 – 16 juillet 2027 Pôle associatif Séraphine de Senlis Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:30:00+02:00
Fin : 2027-07-16T14:00:00+02:00 – 2027-07-16T17:30:00+02:00

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

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Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre! ordinateur numérique

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