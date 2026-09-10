Repair café numérique, Pôle associatif Séraphine de Senlis, Nantes

Informations pratiques

Repair café numérique 24 septembre 2026 – 16 juillet 2027 Pôle associatif Séraphine de Senlis Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:30:00+02:00

Fin : 2027-07-16T14:00:00+02:00 – 2027-07-16T17:30:00+02:00

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

Pôle associatif Séraphine de Senlis 2 rue de Vancouver 44300 Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@alamaisondulibre.org »}]

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre! ordinateur numérique

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