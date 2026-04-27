Romanswiller

Repair Café

5 Rue Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Jeter ? Pas question !

Le Repair café c’est réparer ensemble les objets abîmés, cassés, fatigués, le conseil d’experts, de rencontres, l’inspiration. 0 .

5 Rue Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 g.leiser-agf@laposte.net

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English :

L’événement Repair Café Romanswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble