Repair Café Romanswiller
Repair Café Romanswiller samedi 23 mai 2026.
Romanswiller
Repair Café
5 Rue Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Jeter ? Pas question !
Le Repair café c’est réparer ensemble les objets abîmés, cassés, fatigués, le conseil d’experts, de rencontres, l’inspiration. 0 .
5 Rue Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 g.leiser-agf@laposte.net
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English :
L’événement Repair Café Romanswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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