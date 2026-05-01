Romanswiller

Sortie pédestre

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 08:45:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

L’étoile sportive de Romanswiller organise sa sortie pédestre le lundi 25 mai 2026.

Départ à 8h45 au club house, départ groupé à 9h. Distance 10km.

Repas sur place ou à emporter, sur commande.

A emporter retrait au club house entre 12h et 12h30.

Jambon à l’os crudités dessert café (adulte 15€, enfant -12 ans 7,50€)

Inscriptions possibles sur place ou par téléphone aux numéros suivants

Bernard NEFF 06 47 80 75 67

Aurélie HALFTERMEYER 06 81 59 53 71 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 80 75 67

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English :

L’événement Sortie pédestre Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble