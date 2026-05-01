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Sortie pédestre Romanswiller

Sortie pédestre Romanswiller

Sortie pédestre Romanswiller lundi 25 mai 2026.

Adresse : 5 Lieu-Dit Vogesia

Ville : 67310 Romanswiller

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif :

Romanswiller

Sortie pédestre

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 08:45:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

L’étoile sportive de Romanswiller organise sa sortie pédestre le lundi 25 mai 2026.
Départ à 8h45 au club house, départ groupé à 9h. Distance 10km.
Repas sur place ou à emporter, sur commande.
A emporter retrait au club house entre 12h et 12h30.
Jambon à l’os crudités dessert café (adulte 15€, enfant -12 ans 7,50€)
Inscriptions possibles sur place ou par téléphone aux numéros suivants
Bernard NEFF 06 47 80 75 67
Aurélie HALFTERMEYER 06 81 59 53 71   .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 80 75 67 

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English :

L’événement Sortie pédestre Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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