Repair Café Templeuve en Pévèle, Parc du château Baratte, Templeuve-en-Pévèle

Informations pratiques

Repair Café Templeuve en Pévèle 12 septembre 2026 – 12 juin 2027, certains samedis Parc du château Baratte Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2027-06-12T09:00:00+02:00 – 2027-06-12T12:00:00+02:00

Les Repair Café sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et de partager savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage.

Attention : changement d’adresse

2, avenue du Château Baratte, Parc du Château Baratte, 59242 Templeuve-en-Pévèle

Parc du château Baratte 59242 Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France

Jeter ? Pas question !