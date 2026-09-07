Repair Café Templeuve en Pévèle, Parc du château Baratte, Templeuve-en-Pévèle
samedi 12 septembre 2026 · Parc du château Baratte · Templeuve-en-Pévèle
Informations pratiques
Repair Café Templeuve en Pévèle 12 septembre 2026 – 12 juin 2027, certains samedis Parc du château Baratte Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2027-06-12T09:00:00+02:00 – 2027-06-12T12:00:00+02:00
Les Repair Café sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et de partager savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage.
Attention : changement d’adresse
2, avenue du Château Baratte, Parc du Château Baratte, 59242 Templeuve-en-Pévèle
Parc du château Baratte 59242 Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France
Jeter ? Pas question !
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