Repair café + Zone de gratuité, Salle de l’Héronnière, Saint-Aignan-Grandlieu

Repair café + Zone de gratuité 5 et 6 juin Salle de l’Héronnière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Repair café

Le Repair café est un atelier de réparation collaboratif et solidaire. Une équipe de bénévoles brico-leurs et bidouilleurs accueille tous ceux qui ont des objets cassés ou abîmés et qui souhaitent les faire réparer pour leur redonner vie. Ils vous attendent autour de 4 pôles de réparation et d’échanges de savoirs :

• Petit électroménager (grille-pain, bouilloire, aspirateur…)

• Informatique (pc, ordinateur portable…)

• Vélo

• Couture / tricot (repriser, faire un ourlet, fermetures…)

Pour patienter, vous pourrez profiter d’un café et de gourmandises préparés par une association aignanaise et d’un espace coloriage pour les plus petits.

Pratique

Samedi 6 juin de 9h à 12h

Salle de l’Héronnière

Gratuit, entrée libre

Zone de gratuité

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin. Prenez ce dont vous avez l’utilité !

• Pour donner : vous avez des objets en bon état qui ne vous servent plus ? (déco, vaisselle, vêtements, jeux, livres…). Venez les déposer vendredi 5 juin de 16h à 18h.

• Pour prendre : vous avez besoin d’objets et/ou vêtements ? Même si vous n’avez rien dé-posé, venez samedi 6 juin de 9h à 12h.

Les objets restants seront donnés à une ressourcerie locale.

Pratique

Donner : vendredi 5 juin de 16h à 18h

Prendre : samedi 6 juin de 9h à 12h

Salle de l’Héronnière

Gratuit, entrée libre

Salle de l’Héronnière 1 rue du Pressoir 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La nouvelle édition du Repair café et de la zone de gratuité aura lieu samedi 6 juin de 9h à 12h à la salle de l’Héronnière de Saint-Aignan de Grand Lieu.