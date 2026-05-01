Maxou

Repas à la ferme gigot à la ficelle au Mas Levigné

786 route des mas Brouelles Maxou Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le Mas Levigné est un petit vignoble conduit en agriculture biologique et biodynamique situé à 5min au Nord de Cahors.

Le Mas Levigné est un petit vignoble conduit en agriculture biologique et biodynamique situé à 5min au Nord de Cahors.

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786 route des mas Brouelles Maxou 46090 Lot Occitanie +33 6 30 64 34 70 maslevigne46@gmail.com

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English :

Le Mas Levigné is a small vineyard run in organic and biodynamic agriculture located 5min north of Cahors.

L’événement Repas à la ferme gigot à la ficelle au Mas Levigné Maxou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cahors Vallée du Lot