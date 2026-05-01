Repas à la ferme gigot à la ficelle au Mas Levigné Maxou
Repas à la ferme gigot à la ficelle au Mas Levigné Maxou dimanche 24 mai 2026.
Maxou
Repas à la ferme gigot à la ficelle au Mas Levigné
786 route des mas Brouelles Maxou Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le Mas Levigné est un petit vignoble conduit en agriculture biologique et biodynamique situé à 5min au Nord de Cahors.
Le Mas Levigné est un petit vignoble conduit en agriculture biologique et biodynamique situé à 5min au Nord de Cahors.
.
786 route des mas Brouelles Maxou 46090 Lot Occitanie +33 6 30 64 34 70 maslevigne46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Mas Levigné is a small vineyard run in organic and biodynamic agriculture located 5min north of Cahors.
L’événement Repas à la ferme gigot à la ficelle au Mas Levigné Maxou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cahors Vallée du Lot