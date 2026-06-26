REPAS À LA FERME Lachamp-Ribennes
REPAS À LA FERME Lachamp-Ribennes dimanche 12 juillet 2026.
Lachamp-Ribennes
REPAS À LA FERME
Route D999 Le Mazet Lachamp-Ribennes Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Repas à la ferme animation par le Duo organisé par le Ferme Ressouche
Au menu Tête de veau, sac d’os / patate, plateau de fromage, dessert .
Route D999 Le Mazet Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 87 55 40
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English :
L’événement REPAS À LA FERME Lachamp-Ribennes a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination
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