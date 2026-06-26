Lachamp-Ribennes

REPAS À LA FERME

Route D999 Le Mazet Lachamp-Ribennes Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Repas à la ferme animation par le Duo organisé par le Ferme Ressouche

Au menu Tête de veau, sac d’os / patate, plateau de fromage, dessert .

Route D999 Le Mazet Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 87 55 40

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English :

L’événement REPAS À LA FERME Lachamp-Ribennes a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination