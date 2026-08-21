Repas à la ferme, Le Mas del Fray, Les Salles-du-Gardon

dimanche 20 septembre 2026 · Le Mas del Fray · Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Repas à la ferme Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Mas del Fray Gard

Repas (plat et dessert) : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le Mas del Fray Camp del Frai, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie https://www.lemasdelfray.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064817691801 [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 88 77 87 »}, {« type »: « email », « value »: « lemasdelfray@lilo.org »}]

Visite des parcs à cochons, aperçu du travail quotidien, puis apéritif, charcuterie Baron des Cévennes et repas