Informations pratiques

La Côte

repas à l’occasion de la Fête nationale

La Côte Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

️ Les sapeurs-pompiers du CPI de La Côte organisent un repas à l’occasion de la Fête nationale.

Au menu apéritif, repas franc-comtois, dessert, café ou thé, dans une ambiance musicale. La soirée se terminera par le grand feu d’artifice offert par la municipalité.

Lundi 13 juillet 2026

La Côte .

La Côte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement repas à l’occasion de la Fête nationale La Côte a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE