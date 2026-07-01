repas à l’occasion de la Fête nationale La Côte
lundi 13 juillet 2026 · La Côte
Informations pratiques
La Côte
repas à l’occasion de la Fête nationale
La Côte Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
️ Les sapeurs-pompiers du CPI de La Côte organisent un repas à l’occasion de la Fête nationale.
Au menu apéritif, repas franc-comtois, dessert, café ou thé, dans une ambiance musicale. La soirée se terminera par le grand feu d’artifice offert par la municipalité.
Lundi 13 juillet 2026
La Côte .
La Côte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement repas à l’occasion de la Fête nationale La Côte a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE