Informations pratiques

Sauméjan

Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE

Le Bourg Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

14h30 concours de pétanque, ouvert à tous participation libre

Repas à 19h apéro, assiette composée, paella, salade et fromage, dessert, vin et café compris

ouvert à tous réservation conseillée.

14h30 concours de pétanque, ouvert à tous participation libre

Repas à 19h apéro, assiette composée, paella, salade et fromage, dessert, vin et café compris

ouvert à tous réservation conseillée. .

Le Bourg Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 46 25 93

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English : Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE

2:30 p.m.: Petanque tournament, open to everyone; free to enter

Dinner at 7:00 p.m.: aperitif, mixed platter, paella, salad and cheese, dessert; wine and coffee included

Open to everyone; reservations recommended.

L’événement Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE Sauméjan a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne