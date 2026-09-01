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Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE Sauméjan

vendredi 25 septembre 2026 · Sauméjan

Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE Sauméjan

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
47420 Sauméjan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Sauméjan

Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE

Le Bourg Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

14h30 concours de pétanque, ouvert à tous participation libre
Repas à 19h apéro, assiette composée, paella, salade et fromage, dessert, vin et café compris
ouvert à tous réservation conseillée.
14h30 concours de pétanque, ouvert à tous participation libre
Repas à 19h apéro, assiette composée, paella, salade et fromage, dessert, vin et café compris
ouvert à tous réservation conseillée.   .

Le Bourg Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 46 25 93 

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English : Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE

2:30 p.m.: Petanque tournament, open to everyone; free to enter
Dinner at 7:00 p.m.: aperitif, mixed platter, paella, salad and cheese, dessert; wine and coffee included
Open to everyone; reservations recommended.

L’événement Repas à l’occasion du passage de la Transhumance à LARTIGUE Sauméjan a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne