Repas Animation malgache Plage de Trestrignel Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Repas Animation malgache

Plage de Trestrignel 20 Boulevard de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le restaurant Le Trestrignel de Perros-Guirec vous invite au voyage avec sa soirée Malgache du dimanche soir !

Un aller-retour entre la Bretagne et Madagascar, un véritable voyage au pays des saveurs.

Rendez-vous à 19h30 pour un Menu Surprise à 40€ (Entrée + Plat + Dessert) dans une ambiance d’aéroport avec l’équipe de la compagnie Trestri Air Line et la Cheffe Francine aux commandes de ce vol.

Une soirée pleine de surprises et de soleil à destination de la Grande Ile avec une escale musicale en live.

La réservation et très fortement recommandée, disponible sur notre site internet (www.letrestrignel.com) ou par téléphone (02 96 05 81 30). .

Plage de Trestrignel 20 Boulevard de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 81 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas Animation malgache Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec