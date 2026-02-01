Repas animé GALIAX Galiax

Repas animé

GALIAX Foyer rural Galiax Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La Gaule plaisantine et la Société de Chasse du Bas Arros vous convient à leur traditionnel repas .

Au menu

Apéro

Consommé de perles

Salade de gésiers

Assiette du pêcheur sauce Normande

Sanglier à la broche et sa garniture forestière

Salade

Fromage de brebis

Profiteroles chocolat

Café

Digestif

Vin compris.

Animation musicale karaoké

NB pensez à amener vos couverts, assiettes et verres.

.

GALIAX Foyer rural Galiax 32160 Gers Occitanie +33 6 83 25 51 30

English :

The Gaule plaisantine and the Société de Chasse du Bas Arros invite you to their traditional meal.

On the menu:

Aperitif

Consommé of pearls

Gizzard salad

Fisherman’s plate with Normandy sauce

Spit-roasted wild boar with forest garnish

Salad

Sheep’s milk cheese

Chocolate profiteroles

Coffee

Digestif

Wine included.

Musical karaoke entertainment

NB: remember to bring your own cutlery, plates and glasses.

