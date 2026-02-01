Repas animé GALIAX Galiax
Repas animé GALIAX Galiax samedi 14 février 2026.
Repas animé
GALIAX Foyer rural Galiax Gers
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La Gaule plaisantine et la Société de Chasse du Bas Arros vous convient à leur traditionnel repas .
Au menu
Apéro
Consommé de perles
Salade de gésiers
Assiette du pêcheur sauce Normande
Sanglier à la broche et sa garniture forestière
Salade
Fromage de brebis
Profiteroles chocolat
Café
Digestif
Vin compris.
Animation musicale karaoké
NB pensez à amener vos couverts, assiettes et verres.
.
GALIAX Foyer rural Galiax 32160 Gers Occitanie +33 6 83 25 51 30
English :
The Gaule plaisantine and the Société de Chasse du Bas Arros invite you to their traditional meal.
On the menu:
Aperitif
Consommé of pearls
Gizzard salad
Fisherman’s plate with Normandy sauce
Spit-roasted wild boar with forest garnish
Salad
Sheep’s milk cheese
Chocolate profiteroles
Coffee
Digestif
Wine included.
Musical karaoke entertainment
NB: remember to bring your own cutlery, plates and glasses.
L’événement Repas animé Galiax a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65