Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy
Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy lundi 13 juillet 2026.
Varennes-Changy
Repas bal et feu d’artifice
Varennes-Changy Loiret
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas bal et feu d’artifice
Repas guinguette à partir de 19h, sur réservation et paiement en mairie avant le 01/07/2026. Bal populaire animé par Fabe the one. buvette. Feu d’artifice à 23h 11 .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41
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English :
Dinner, dance, and fireworks
L’événement Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD
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