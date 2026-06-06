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Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy

Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy

Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy lundi 13 juillet 2026.

Ville : 45290 Varennes-Changy

Département : Loiret

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 11 11 11 Tarif enfant

Varennes-Changy

Repas bal et feu d’artifice

Varennes-Changy Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas bal et feu d’artifice
Repas guinguette à partir de 19h, sur réservation et paiement en mairie avant le 01/07/2026. Bal populaire animé par Fabe the one. buvette. Feu d’artifice à 23h 11  .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41 

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English :

Dinner, dance, and fireworks

L’événement Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD

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