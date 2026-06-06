Varennes-Changy

Repas bal et feu d’artifice

Varennes-Changy Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas bal et feu d’artifice

Repas guinguette à partir de 19h, sur réservation et paiement en mairie avant le 01/07/2026. Bal populaire animé par Fabe the one. buvette. Feu d’artifice à 23h 11 .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41

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English :

Dinner, dance, and fireworks

L’événement Repas bal et feu d’artifice Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD