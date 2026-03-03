Vous avez dit bizarre ?

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Vous avez dit bizarre

Vous avez dit bizarre ? Un arbre qui pleure, un pommier qui fait des oranges ou encore un chêne qui a des feuilles de laurier… comme c’est bizarre ! Réservation obligatoire au 02 38 07 06 47. Durée 2h . 8 € non adhérents/5€ adhérents. gratuit pour les moins de 10 ans .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47

English :

You said weird

