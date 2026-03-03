Vous avez dit bizarre ? Varennes-Changy
Vous avez dit bizarre ? Varennes-Changy samedi 17 octobre 2026.
Vous avez dit bizarre ?
Varennes-Changy Loiret
Vous avez dit bizarre
Vous avez dit bizarre ? Un arbre qui pleure, un pommier qui fait des oranges ou encore un chêne qui a des feuilles de laurier… comme c’est bizarre ! Réservation obligatoire au 02 38 07 06 47. Durée 2h . 8 € non adhérents/5€ adhérents. gratuit pour les moins de 10 ans .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire
You said weird
