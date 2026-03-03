De l’utilisation des arbres Varennes-Changy
De l’utilisation des arbres Varennes-Changy samedi 20 juin 2026.
De l’utilisation des arbres
Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
De l’utilisation des arbres
De l’utilisation des arbres construction, décoration, alimentation, médication. Plus d’hésitation, venez prendre part à cette balade pleine d’actions! Réservation obligatoire au 02 38 07 06 47. Durée 2h . 8 € non adhérents/5€ adhérents. gratuit pour les moins de 10 ans .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The use of trees
L’événement De l’utilisation des arbres Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT GATINAIS SUD