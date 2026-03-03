De l’utilisation des arbres Varennes-Changy

De l’utilisation des arbres

De l’utilisation des arbres construction, décoration, alimentation, médication. Plus d’hésitation, venez prendre part à cette balade pleine d’actions! Réservation obligatoire au 02 38 07 06 47. Durée 2h . 8 € non adhérents/5€ adhérents. gratuit pour les moins de 10 ans .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47

The use of trees

