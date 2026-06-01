Fête de la musique Varennes-Changy
Fête de la musique Varennes-Changy dimanche 21 juin 2026.
Varennes-Changy
Fête de la musique
Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Fête de la musique. show country à 19h15. Concert rockabilly à 20h. Avec Les Surikats. Buvette et food truck à partir de 19h. .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
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