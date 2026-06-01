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Fête de la musique Varennes-Changy

Fête de la musique Varennes-Changy

Fête de la musique Varennes-Changy dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45290 Varennes-Changy

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Varennes-Changy

Fête de la musique

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Fête de la musique. show country à 19h15. Concert rockabilly à 20h. Avec Les Surikats. Buvette et food truck à partir de 19h.   .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41 

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD

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