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Exposition de voitures anciennes Varennes-Changy

Exposition de voitures anciennes Varennes-Changy

Exposition de voitures anciennes Varennes-Changy dimanche 14 juin 2026.

Ville : 45290 Varennes-Changy

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Varennes-Changy

Exposition de voitures anciennes

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Exposition de voitures anciennes
Exposition de voitures anciennes. De 9h à 13h. Place du Mail   .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41 

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English :

Classic car show

L’événement Exposition de voitures anciennes Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GATINAIS SUD

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