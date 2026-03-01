Jeux de société Varennes-Changy
Jeux de société Varennes-Changy samedi 28 mars 2026.
Jeux de société
12 rue de lorris Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Après-midi et Soirée jeux de société
Jeux de cartes et jeux de société. Enfants de 14h30 à 17h30. Adultes à partir de 19h30. Tarif 2€, gratuit pour les adhérents. Apportez des jeux. Goûter offert. .
12 rue de lorris Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire lesaventuriersdujeu45290@gmail.com
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English :
Afternoon and evening board games
L’événement Jeux de société Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD