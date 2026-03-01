Jeux de société

12 rue de lorris Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Après-midi et Soirée jeux de société

Jeux de cartes et jeux de société. Enfants de 14h30 à 17h30. Adultes à partir de 19h30. Tarif 2€, gratuit pour les adhérents. Apportez des jeux. Goûter offert. .

12 rue de lorris Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire lesaventuriersdujeu45290@gmail.com

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English :

Afternoon and evening board games

L’événement Jeux de société Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD