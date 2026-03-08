8ème exposition d’art Varennes-Changy

8ème exposition d’art

8ème exposition d’art

8ème exposition d’art à la salle Escale. Expositions des professionnels et amateurs.

Organisée par le Club des Loisirs Varennois. .

Rue du Moulinet Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 47 66 01 clubdeloisirsvarennois@orange.fr

English :

7th art show

