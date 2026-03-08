8ème exposition d’art Varennes-Changy
8ème exposition d’art Varennes-Changy samedi 23 mai 2026.
Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
2026-05-23
8ème exposition d’art à la salle Escale. Expositions des professionnels et amateurs.
Organisée par le Club des Loisirs Varennois. .
Rue du Moulinet Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 47 66 01 clubdeloisirsvarennois@orange.fr
English :
7th art show
