Informations pratiques

Grézet-Cavagnan

Repas biche barbecue

Salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Apéritif, hors d’œuvre, biche/frites, salade/fromage, dessert, café, vin rouge et rosé carafe, eau

Apportez vos couverts

Bourriche (nombreux lots)

Salle climatisée.

Apéritif, hors d’œuvre, biche/frites, salade/fromage, dessert, café, vin rouge et rosé carafe, eau

Apportez vos couverts

Bourriche (nombreux lots)

Salle climatisée. .

Salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 06 36 07

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English : Repas biche barbecue

Aperitif, appetizers, venison and fries, salad and cheese, dessert, coffee, red and rosé wine by the carafe, water

Please bring your own cutlery

Bourriche (many options available)

Air-conditioned dining room.

L’événement Repas biche barbecue Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne