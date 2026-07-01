Repas biche barbecue Grézet-Cavagnan
samedi 25 juillet 2026 · Grézet-Cavagnan
Informations pratiques
Grézet-Cavagnan
Repas biche barbecue
Salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Apéritif, hors d’œuvre, biche/frites, salade/fromage, dessert, café, vin rouge et rosé carafe, eau
Apportez vos couverts
Bourriche (nombreux lots)
Salle climatisée.
Apéritif, hors d’œuvre, biche/frites, salade/fromage, dessert, café, vin rouge et rosé carafe, eau
Apportez vos couverts
Bourriche (nombreux lots)
Salle climatisée. .
Salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 06 36 07
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English : Repas biche barbecue
Aperitif, appetizers, venison and fries, salad and cheese, dessert, coffee, red and rosé wine by the carafe, water
Please bring your own cutlery
Bourriche (many options available)
Air-conditioned dining room.
L’événement Repas biche barbecue Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne