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AGENDA · Grézet-Cavagnan

Repas biche barbecue Grézet-Cavagnan

samedi 25 juillet 2026 · Grézet-Cavagnan

Repas biche barbecue Grézet-Cavagnan

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47250 Grézet-Cavagnan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Grézet-Cavagnan

Repas biche barbecue

Salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Apéritif, hors d’œuvre, biche/frites, salade/fromage, dessert, café, vin rouge et rosé carafe, eau
Apportez vos couverts
Bourriche (nombreux lots)
Salle climatisée.
Apéritif, hors d’œuvre, biche/frites, salade/fromage, dessert, café, vin rouge et rosé carafe, eau
Apportez vos couverts
Bourriche (nombreux lots)
Salle climatisée.   .

Salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 06 36 07 

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English : Repas biche barbecue

Aperitif, appetizers, venison and fries, salad and cheese, dessert, coffee, red and rosé wine by the carafe, water
Please bring your own cutlery
Bourriche (many options available)
Air-conditioned dining room.

L’événement Repas biche barbecue Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne