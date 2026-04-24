Repas & brandons à la place de la mairie Bize
Repas & brandons à la place de la mairie Bize vendredi 5 juin 2026.
Bize
Repas & brandons
à la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le feu de la St-jean aura lieu le vendredi 5 juin, animé d’un repas et de bandas.
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à la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 80 09 32 comitefetes.bize65@gmail.com
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English :
The St. Jean bonfire will take place on Friday June 5, with a meal and bandas.
L’événement Repas & brandons Bize a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65