Bize

Repas & brandons

à la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le feu de la St-jean aura lieu le vendredi 5 juin, animé d’un repas et de bandas.

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à la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 80 09 32 comitefetes.bize65@gmail.com

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English :

The St. Jean bonfire will take place on Friday June 5, with a meal and bandas.

L’événement Repas & brandons Bize a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65