Repas caricatif au Restaurant Balafenn La Clarté Perros-Guirec

Perros-Guirec

Repas caricatif au Restaurant Balafenn

La Clarté 42 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Un déjeuner caritatif, dimanche 28 juin au restaurant Le Balafenn, qui propose un menu découverte au prix de 65€.

Le menu gastronomique comprend une coupe apéritive et ses mises en bouche, entrée, plat, dessert et ses mignardises.

La totalité du chiffre d’affaire de ce repas sera reversé à l’Association SAB 22 pour aider les personnes atteintes de TCA (troubles de comportements alimentaires).

Réservation par téléphone 02 56 39 21 15 .

La Clarté 42 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 39 21 15

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English :

L’événement Repas caricatif au Restaurant Balafenn Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec