Repas caricatif au Restaurant Balafenn La Clarté Perros-Guirec
Repas caricatif au Restaurant Balafenn La Clarté Perros-Guirec dimanche 28 juin 2026.
Perros-Guirec
Repas caricatif au Restaurant Balafenn
La Clarté 42 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Un déjeuner caritatif, dimanche 28 juin au restaurant Le Balafenn, qui propose un menu découverte au prix de 65€.
Le menu gastronomique comprend une coupe apéritive et ses mises en bouche, entrée, plat, dessert et ses mignardises.
La totalité du chiffre d’affaire de ce repas sera reversé à l’Association SAB 22 pour aider les personnes atteintes de TCA (troubles de comportements alimentaires).
Réservation par téléphone 02 56 39 21 15 .
La Clarté 42 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 39 21 15
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English :
L’événement Repas caricatif au Restaurant Balafenn Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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