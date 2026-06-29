Repas champêtre au Château Grand Gallius Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc
Repas champêtre au Château Grand Gallius Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc dimanche 12 juillet 2026.
Gaillan-en-Médoc
Repas champêtre au Château Grand Gallius
Château Grand Gallius 7 rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Sandrine Bernard, vigneronne du Château Grand Gallius vous invite à partager le goût des saveurs de son Terroir Médocain avec un repas Champêtre festif .
La matinée commencera, pour ceux qui le souhaitent, par une balade dans les marais, entre vignes, prairies et visite de l’église de la commune, ou visite de l’exposition des tableaux réalisées par votre hôtesse.
Dégustation de vins rouges et rosés.
Ce repas sera une belle occasion de restaurer et animation l’église.
Repas champêtre sur réservation avant le 10 juillet. Paiement en espèces le jour même.
Merci de ramener vos assiettes et couverts. .
Château Grand Gallius 7 rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 89 29 71 chateau-grand-gallius@orange.fr
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L’événement Repas champêtre au Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble
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