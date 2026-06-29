Repas champêtre au Château Grand Gallius Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc

Gaillan-en-Médoc

Repas champêtre au Château Grand Gallius

Château Grand Gallius 7 rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Sandrine Bernard, vigneronne du Château Grand Gallius vous invite à partager le goût des saveurs de son Terroir Médocain avec un repas Champêtre festif .

La matinée commencera, pour ceux qui le souhaitent, par une balade dans les marais, entre vignes, prairies et visite de l’église de la commune, ou visite de l’exposition des tableaux réalisées par votre hôtesse.

Dégustation de vins rouges et rosés.

Ce repas sera une belle occasion de restaurer et animation l’église.

Repas champêtre sur réservation avant le 10 juillet. Paiement en espèces le jour même.

Merci de ramener vos assiettes et couverts. .

Château Grand Gallius 7 rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 89 29 71 chateau-grand-gallius@orange.fr

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English : Repas champêtre au Château Grand Gallius

L’événement Repas champêtre au Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble