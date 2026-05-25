Repas champêtre Musée agricole Botans

Botans

Repas champêtre

Musée agricole 5 Rue de Dorans Botans Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Repas champêtre au musée agricole de Botans dans un esprit de convivialité et de bonne humeur. Venez passer une belle journée et vous amuser dans le grand verger. Il y aura des jeux pour petits et grands.. .

Musée agricole 5 Rue de Dorans Botans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Botans a été mis à jour le 2026-05-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)