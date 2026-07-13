AGENDA · Chailly-en-Gâtinais
Repas champêtre Chailly-en-Gâtinais
lundi 13 juillet 2026 · Chailly-en-Gâtinais
Informations pratiques
Chailly-en-Gâtinais
Repas champêtre
Chailly-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas champêtre
Repas champêtre à 19h restaurant « Chez les Filles ». Tarif adultes 21 €, enfants de moins de 12 ans 11€. Inscription obligatoire en mairie 02 38 96 26 70 21 .
Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 26 70
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English :
Country meal
L’événement Repas champêtre Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-02 par OT GATINAIS SUD
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