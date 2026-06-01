Lavigney

Repas champêtre de l’ACCA

Salle des fêtes de Lavigney Lavigney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’A.C.C.A. de Lavigney vous invite à un repas champêtre. Au menu terrine et crudités, jambon à la braise et son accompagnement, fromage et dessert.

Tentez également de gagner une rosette à la pesée.

Paiement à la réservation, apéritif offert.

Tarifs 20€ par adulte, 10€ pour les enfants de moins de 12 ans

Réservation par téléphone. .

Salle des fêtes de Lavigney Lavigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 57 86 29

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English : Repas champêtre de l’ACCA

L’événement Repas champêtre de l’ACCA Lavigney a été mis à jour le 2026-06-05 par JUSSEY TOURISME