Informations pratiques

Saint-Martin-de-Villeréal

Repas champêtre et animations

Le Bourg Saint-Martin-de-Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

8h15 randonnée pédestre

8h30 départ randonnée cycliste avec Cyclo 4

11h messe à l’église avec chorale

12h verre de l’amitié offert par la mairie de Saint Martin

A partir de 12h30 repas champêtre (réservation obligatoire avant le 20 août)

Au menu galantine de volaille au foie gras de canard / pavé de saumon chaud, sauce aux grosses crevettes / magret de canard grillé, sauce au poivre & haricots verts persillés / assiette de 3 fromages / mignardises sucrées / café.

Pensez à apporter vos assiettes et couverts ! .

Le Bourg Saint-Martin-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 15 68 35 saintmartinanim@gmail.com

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English : Repas champêtre et animations

L’événement Repas champêtre et animations Saint-Martin-de-Villeréal a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Bastides