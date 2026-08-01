Repas champêtre et animations Saint-Martin-de-Villeréal
dimanche 23 août 2026 · Saint-Martin-de-Villeréal
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Villeréal
Repas champêtre et animations
Le Bourg Saint-Martin-de-Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
8h15 randonnée pédestre
8h30 départ randonnée cycliste avec Cyclo 4
11h messe à l’église avec chorale
12h verre de l’amitié offert par la mairie de Saint Martin
A partir de 12h30 repas champêtre (réservation obligatoire avant le 20 août)
Au menu galantine de volaille au foie gras de canard / pavé de saumon chaud, sauce aux grosses crevettes / magret de canard grillé, sauce au poivre & haricots verts persillés / assiette de 3 fromages / mignardises sucrées / café.
Pensez à apporter vos assiettes et couverts ! .
Le Bourg Saint-Martin-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 15 68 35 saintmartinanim@gmail.com
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English : Repas champêtre et animations
L’événement Repas champêtre et animations Saint-Martin-de-Villeréal a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Bastides