Repas champêtre et feu d’artifice Diou
lundi 13 juillet 2026 · Diou
Informations pratiques
Diou
Repas champêtre et feu d’artifice
Place du marché Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas champêtre à la place du marché et feu d’artifice en bord de Loire organisé par le comité des fêtes
.
Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45
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English :
A country-style meal at the market square and a fireworks display along the Loire River, organized by the festival committee
L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Diou a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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