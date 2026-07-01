Informations pratiques

Diou

Repas champêtre et feu d’artifice

Place du marché Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas champêtre à la place du marché et feu d’artifice en bord de Loire organisé par le comité des fêtes

.

Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A country-style meal at the market square and a fireworks display along the Loire River, organized by the festival committee

L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Diou a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire