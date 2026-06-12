Mimizan

Repas champêtre et guinguette

Place de la bergerie, à côté lac/église Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Repas Landais à 15 €

Pâté au foie gras

Magret de canard et frites

Pastis landais et crème anglaise

Guinguette moderne avec musiciens et chanteuse Régine Music .

Place de la bergerie, à côté lac/église Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 59 19 aqva.aureilhan@gmail.com

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English : Repas champêtre et guinguette

L’événement Repas champêtre et guinguette Mimizan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Mimizan