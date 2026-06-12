Repas champêtre et guinguette Mimizan
Repas champêtre et guinguette Mimizan samedi 18 juillet 2026.
Mimizan
Repas champêtre et guinguette
Place de la bergerie, à côté lac/église Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Repas Landais à 15 €
Pâté au foie gras
Magret de canard et frites
Pastis landais et crème anglaise
Guinguette moderne avec musiciens et chanteuse Régine Music .
Place de la bergerie, à côté lac/église Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 59 19 aqva.aureilhan@gmail.com
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English : Repas champêtre et guinguette
L’événement Repas champêtre et guinguette Mimizan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Mimizan
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