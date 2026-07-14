AGENDA · Fontenay-sur-Loing
Repas champêtre Fontenay-sur-Loing
dimanche 26 juillet 2026 · Fontenay-sur-Loing
Informations pratiques
Fontenay-sur-Loing
Repas champêtre
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Repas champêtre
Venez au repas champêtre style guinguette à Fontenay-sur-Loing organisé par l’association des anciens combattants de Fontenay. Pensez à vous inscrire ! 24 .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 62 75 82
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English :
Country meal
L’événement Repas champêtre Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-07-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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