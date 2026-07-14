Informations pratiques

Fontenay-sur-Loing

Repas champêtre

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Repas champêtre

Venez au repas champêtre style guinguette à Fontenay-sur-Loing organisé par l’association des anciens combattants de Fontenay. Pensez à vous inscrire ! 24 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 62 75 82

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English :

Country meal

L’événement Repas champêtre Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-07-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS