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Repas champêtre Fontenay-sur-Loing

dimanche 26 juillet 2026 · Fontenay-sur-Loing

Repas champêtre Fontenay-sur-Loing

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Ville
45210 Fontenay-sur-Loing
Département
Loiret
Tarif
24 24 24 Tarif de base plein tarif

Fontenay-sur-Loing

Repas champêtre

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Repas champêtre
Venez au repas champêtre style guinguette à Fontenay-sur-Loing organisé par l’association des anciens combattants de Fontenay. Pensez à vous inscrire ! 24  .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 62 75 82 

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English :

Country meal

L’événement Repas champêtre Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-07-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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