Repas champêtre Salle des fêtes Lavergne

Informations pratiques

Lavergne

Repas champêtre

Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver, le nombre de places étant limité, et apportez vos couverts complets. Au menu informations à venir.

Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver, le nombre de places étant limité, et apportez vos couverts complets. Au menu informations à venir. .

Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 04 48 43

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English : Repas champêtre

Come one, come all to the picnic organized by the Hunting Club! Be sure to reserve your spot before June 24, as seating is limited, and bring your own complete set of cutlery. On the menu: an assortment of homemade charcuterie, grilled wild boar, French fries, dessert of the day, wine, and coffee.

L’événement Repas champêtre Lavergne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun