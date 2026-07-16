Repas champêtre Salle des fêtes Lavergne
dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes · Lavergne
Informations pratiques
Lavergne
Repas champêtre
Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver, le nombre de places étant limité, et apportez vos couverts complets. Au menu informations à venir.
Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver, le nombre de places étant limité, et apportez vos couverts complets. Au menu informations à venir. .
Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 04 48 43
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English : Repas champêtre
Come one, come all to the picnic organized by the Hunting Club! Be sure to reserve your spot before June 24, as seating is limited, and bring your own complete set of cutlery. On the menu: an assortment of homemade charcuterie, grilled wild boar, French fries, dessert of the day, wine, and coffee.
L’événement Repas champêtre Lavergne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun