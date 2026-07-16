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AGENDA · Lavergne

Repas champêtre Salle des fêtes Lavergne

dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes · Lavergne

Repas champêtre Salle des fêtes Lavergne

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Route Bourgougnague
Ville
47800 Lavergne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Tarif réduit

Lavergne

Repas champêtre

Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver, le nombre de places étant limité, et apportez vos couverts complets. Au menu informations à venir.
Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver, le nombre de places étant limité, et apportez vos couverts complets. Au menu informations à venir.   .

Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 04 48 43 

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English : Repas champêtre

Come one, come all to the picnic organized by the Hunting Club! Be sure to reserve your spot before June 24, as seating is limited, and bring your own complete set of cutlery. On the menu: an assortment of homemade charcuterie, grilled wild boar, French fries, dessert of the day, wine, and coffee.

L’événement Repas champêtre Lavergne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun