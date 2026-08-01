Repas champêtre Salle culturelle La Pass’relle Marigny-l’Église
vendredi 14 août 2026 · Salle culturelle La Pass'relle · Marigny-l'Église
Informations pratiques
Marigny-l’Église
Repas champêtre
Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Repas champêtre A 19h à la salle culturelle La Pass’relle à Marigny l’Eglise. Terrine bourguignonne, jambon à la broche sauce saupiquet et pommes de terre, fromage, tarte aux pommes. Réservation conseillée .
Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 06 33 90 labelleequipemarignyleglise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas champêtre
L’événement Repas champêtre Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs