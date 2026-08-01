UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marigny-l'Église

Repas champêtre Salle culturelle La Pass’relle Marigny-l’Église

vendredi 14 août 2026 · Salle culturelle La Pass'relle · Marigny-l'Église

Repas champêtre Salle culturelle La Pass’relle Marigny-l’Église

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle culturelle La Pass'relle
Adresse
Le bourg
Ville
58140 Marigny-l'Église
Département
Nièvre
Tarif
6 6 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marigny-l’Église

Repas champêtre

Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Repas champêtre A 19h à la salle culturelle La Pass’relle à Marigny l’Eglise. Terrine bourguignonne, jambon à la broche sauce saupiquet et pommes de terre, fromage, tarte aux pommes. Réservation conseillée   .

Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 06 33 90  labelleequipemarignyleglise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Marigny-l'Église (Nièvre)