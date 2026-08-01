Repas champêtre Salle culturelle La Pass’relle Marigny-l’Église

Informations pratiques

Marigny-l’Église

Repas champêtre

Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Repas champêtre A 19h à la salle culturelle La Pass’relle à Marigny l’Eglise. Terrine bourguignonne, jambon à la broche sauce saupiquet et pommes de terre, fromage, tarte aux pommes. Réservation conseillée .

Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 06 33 90 labelleequipemarignyleglise@gmail.com

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs