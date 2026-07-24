Informations pratiques

Meaulne-Vitray

Repas champêtre

Parc Municipal Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La Boule Meaulnoise organise un repas champêtre avec jambon à la broche, incluant kir de bienvenue, entrée, fromage, dessert, café et vin. Des initiations aux boules lyonnaises, pétanque et cartes sont prévues l’après-midi.

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Parc Municipal Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 81

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English :

La Boule Meaulnoise is hosting a picnic-style meal featuring spit-roasted ham, including a welcome kir, appetizer, cheese, dessert, coffee, and wine. Introductory sessions on Lyon-style boules, pétanque, and card games are scheduled for the afternoon.

L’événement Repas champêtre Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme