Repas champêtre Meaulne-Vitray
dimanche 9 août 2026 · Meaulne-Vitray
Informations pratiques
Meaulne-Vitray
Repas champêtre
Parc Municipal Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La Boule Meaulnoise organise un repas champêtre avec jambon à la broche, incluant kir de bienvenue, entrée, fromage, dessert, café et vin. Des initiations aux boules lyonnaises, pétanque et cartes sont prévues l’après-midi.
.
Parc Municipal Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Boule Meaulnoise is hosting a picnic-style meal featuring spit-roasted ham, including a welcome kir, appetizer, cheese, dessert, coffee, and wine. Introductory sessions on Lyon-style boules, pétanque, and card games are scheduled for the afternoon.
L’événement Repas champêtre Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Meaulne-Vitray (Allier)
- Vide grenier Meaulne-Vitray 30 août 2026
- Fête patronale Meaulne-Vitray 30 août 2026