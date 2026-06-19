Vide grenier Meaulne-Vitray
Vide grenier Meaulne-Vitray dimanche 30 août 2026.
Meaulne-Vitray
Vide grenier
Meaulne Animations Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez profiter du vide grenier de Meaulne-Vitray le 30 août dans le cadre de la fête patronale. Au programme manèges, auto-tamponneuses, restauration, buvette, retraite aux flambeaux et feu d’artifice.
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Meaulne Animations Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes meaulnevitrayfestivites@yahoo.fr
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English :
Come enjoy the Meaulne-Vitray yard sale on August 30 as part of the patron saint’s festival. The program includes: carnival rides, bumper cars, food stands, a refreshment stand, a torchlight procession, and fireworks.
L’événement Vide grenier Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-06-19 par Montluçon Tourisme