Repas Champêtre Salle polyvalente Montigny-sur-Canne

Informations pratiques

Montigny-sur-Canne

Repas Champêtre

Salle polyvalente Le bourg Montigny-sur-Canne Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Repas Champêtre À partir de 12h à la salle Polyvalente, le Bourg. Animation J.C. Journet CAP JAZZ.

Menu Buchette Macédoine, Côte de Porc marinée + chipo/merguez frites, fromage blanc ou à la coupe dessert café.

Prix 25€ hors boissons.

Réservations 06 22 15 52 42 / 06 82 64 09 51 / 06 80 87 27 25

Organisation Le club des Boutons d’Or / Générations Mouvement. .

Salle polyvalente Le bourg Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 15 52 42

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English : Repas Champêtre

L’événement Repas Champêtre Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan