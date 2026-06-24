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AGENDA · Montigny-sur-Canne

Repas Champêtre Salle polyvalente Montigny-sur-Canne

samedi 4 juillet 2026 · Salle polyvalente · Montigny-sur-Canne

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Le bourg
Ville
58340 Montigny-sur-Canne
Département
Nièvre
Tarif
25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montigny-sur-Canne

Repas Champêtre

Salle polyvalente Le bourg Montigny-sur-Canne Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Repas Champêtre À partir de 12h à la salle Polyvalente, le Bourg. Animation J.C. Journet CAP JAZZ.
Menu Buchette Macédoine, Côte de Porc marinée + chipo/merguez frites, fromage blanc ou à la coupe dessert café.
Prix 25€ hors boissons.
Réservations 06 22 15 52 42 / 06 82 64 09 51 / 06 80 87 27 25
Organisation Le club des Boutons d’Or / Générations Mouvement.   .

Salle polyvalente Le bourg Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 15 52 42 

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English : Repas Champêtre

L’événement Repas Champêtre Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan